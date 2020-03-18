Maltepe Cezaevinde korona virüse karşı termal kameralı önlem
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Maltepe, Güncel

Maltepe Cezaevinde korona virüse karşı termal kameralı önlem

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüse tehdidine karşı termal kameralı önlem alındı.

18.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:34
Maltepe Cezaevinde korona virüse karşı termal kameralı önlem

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüse tehdidine karşı termal kameralı önlem alındı. Ceza evine giriş yapan kişiler termal kamera aracılığıyla izleniyor, ısı ölçerlerle ateşlerine bakılıyor. Ayrıca cezaevi içerisinde özel ilaç kullanılarak dezenfekte işlemi de uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir dizi önlemler alındı. Cezaevinin girişine termal kamera yerleştirildi. Ceza evine giriş yapan cezaevi çalışanlarının ve diğer kişilerin, herhangi bir risk durumuna karşı termal kamera aracılığıyla ateşlerinin olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bir görevli tarafından da içeri giriş yapanların ateşleri tek tek ölçülerek el dezenfektanı veriliyor. Ceza evine giriş yapan ve kontrolleri sağlayan çalışanların maske ve eldiven takarak önlem aldığı da görüldü. Cezaevinin giriş, kafeterya, koridor gibi ortak kullanım alanları temizlik ekibi tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Ceza evinde alınan önlemler ile ilgili konuşan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, "Sağlık Bakanlığının açıklamasından sonra en önemli tedbirlerden bir tanesi toplu kalabalık olan ceza infaz kurumlarının termal kamera kurulması oldu. Bunun yanında girişlere ısı ölçer cihazları verildi. Korona virüse karşı etkili ilaçlama yapılıyor kampüste. Ortak kullanım alanları ilaçlandı. Riskli hasta grupları tespit edildi. Personele hijyen eğitimi, önleyici tedbirlerle ilgili bilgi verildi. Ama en önemli tedbirlerimizden biri karantina koğuşu oldu. Bizim açık ceza infaz kurumunda 5 tane ayrı karantina koğuşu oluşturduk. Aşağı yukarı 40 kişilik. Buraya gelenler 14 gün süreyle burada ayrı bölgelerde tutuluyor hizmet verilmek kaydıyla. 14 günlük karantina sonrasında ilgili birimlere dağıtılıyor. Gelen hükümlüleri doktor kontrolünden geçirdikten sonra şüphe olmadığına dair rapor aldıktan sonra kuruma kabul yapılıyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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