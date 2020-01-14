Maltepe cezaevinde günde 30 bin ekmek üretiliyor

14.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:22

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, cezaevi bünyesinde yaptığı fırın ile ekmekten kandil simidine, poğaçadan böreğe, kurduğu atölyeler ile de yangın tüpünden teraryum üretimine kadar 33 iş kolunda faaliyet gösteren büyük bir işletme gibi.

Kurum, açık cezaevinde kalmaya hak kazanan 489 hükümlü ve 152 memur ile cezaevleri ve adliyelere günde 30 bin ekmek, 2 bin poğaça, börek, simit ve açma üretip satıyor. Aynı yerlere farklı kilolarda yangın tüpleri ve teraryum üretip satıyor.

Haber Yüksel KOÇ - Kamera İdris TİFTİKÇİİSTANBUL, (DHA)

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, cezaevi kampüsünde kurduğu atölyeler ile 33 iş kolunda kamu için mal ve hizmet üretip satıyor. Bu amaçla cezaevi bünyesinde Fotoğraf Atölyesi, Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi, Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölyesi, Toner Dolum ve Bakım Atölyesi, Teraryum Atölyesi gibi çok sayıda atölye kuruldu.

Cezaevlerinde ve adliyelerde hükümlülerin ve memurların birlikte görev yaptığı kafeteryalar, şarküteriler hizmet verirken, marketler de satış yapıyor.

Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü, Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bünyesinde kurduğu bu atölyeleri basın mensuplarına gezdirdi.

GÜNLÜK 30 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR

Cezaevi bünyesinde kurulan Fırın ve Unlu Mamüller Atölyesi'nde ekmekten poğaçaya, börekten baklavaya kadar çeşitli unlu mamüller üretiliyor. Günlük 50 bin üretim kapasitesine sahip atölyede cezaevleri ve adliyeler için günde 30 bin ekmek üretiliyor, 2 bin adet poğaça, börek ve açma yapılıyor. Günlük baklava üretimi de ortalama 50 kilo.

BAKLAVA SORUMLUSU GAZİANTEP'E GİDEREK BAKLAVA EĞİTİMİ ALDI

Baklava üretim sorumlusu Aziz Köksal, Maltepe Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep'e eğitime gönderilip bir aylık eğitimden sonra geri geldiğini söyledi.

10 tane yetişmiş hükümlü ile çalıştıklarını söyleyen Köksal, Hükümlüleri burada yetiştiriyoruz meslek sahibi yapıyoruz dedi.

UNLU MAMÜLLER ATÖLYESİ'NDE 100 HÜKÜMLÜ ÇALIŞIYOR

Unlu Mamüller Atölyesi'nde toplam 100 mahkumun çalıştığını söyleyen Atölye Şefi Hatice Kübra Üçok, Hükümlüleri dışarıdaki sosyal hayata alıştırabilmek ve onlara mesleki beceri kazandırabilmek amacıyla bu atölyede görev yapıyoruz dedi.

'HEM MESLEK ÖĞRENİYORLAR HEM DE PARA KAZANIYORLAR'

Cezaevlerinin daha çok olumsuz yönleri ile gündeme geldiğini söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi İdaresinden Sorumlu Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen, Cezaevleri daha çok olumsuz yönleriyle gündeme gelmektedir. Halbuki ceza infaz kurumlarında bir çok iyileştirme ve eğitim faaliyetleri de yapılmaktadır. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzde de 33 iş kolunda faaliyet yapmaktadır. Buralarda çalışan hükümlüler hem kaliteli zaman geçirmekte hem meslek öğrenmekte hem para kazanmakta hem de ekonomimize katkıda bulunmaktadır dedi.

'TEMEL AMACIMIZ HÜKÜMLÜLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK'

Maltepe Açık Ceza İnfak Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün 2 yıl önce kurulduğunu söyleyen Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Yangın Tüp Dolum ve Bakım Atölyesi'nde yaptığı açıklamada, bu alanda çalıştıklarını ve gerekli belgeleri aldıktan sonra üretime başladıklarını söyledi. Turan, Ceza infaz kurumları içerisinde kendi markası adı altında faaliyet gösteren tek yangın dolum tüpü ve bakım atölyesiyiz. Büyük bir ihtiyaca cevap vermekte. Özellikle yeni açılan adliye sarayları, ceza infaz kurumları. Temel amacımız hem bir ihtiyacı karşılamak hem de hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak. Ceza İnfaz Kurumları açısından, adliyeler açısından büyük bir ihtiyaca cevap veriyor burası dedi.

'15 YILDA 4 BİN TERARYUM SATTIK'

Cezaevlerinde ilk teraryum atölyesini kendilerinin açtığını ve 4-5 hükümlü çalıştırdıklarını söyleyen Teraryum Atölye Şefi İrfan Zeren, Bu işi öğrenip de dışarıda bu işi yapanlar var. Satış yerlerimiz var, oralarda satıyoruz dedi.

CEZAEVİNİN ADLİYE KANTİNİNDE 25 HÜKÜMLÜ ÇALIŞIYOR

Maltepe Cezaevi Savcısı İdris Aksoy, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü tarafından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda kurulan kantinde açıklama yaptı. Bu kantinde memurlar ile birlikte 25 hükümlünün de çalıştığını söyleyen Aksoy, sunulan hizmetin kalitesine göre de fiyatların uygun olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA