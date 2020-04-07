MALTEPE CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
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MALTEPE CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu, hükümlü, sağlık çalışanı, sivil personel ve jandarması ile 11 bin 223 kişinin yaşadığı Maltepe açık ve kapalı cezaevinde dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri basın mensupları ile paylaştı.

07.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:46
MALTEPE CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu, hükümlü, sağlık çalışanı, sivil personel ve jandarması ile 11 bin 223 kişinin yaşadığı Maltepe açık ve kapalı cezaevinde dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri basın mensupları ile paylaştı.

Alınan önlemleri anlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Maltepe açık ve kapalı cezaevi kampüs alanı içerisinde  içerisinde 3 adet  L tipi ceza infaz müdürlüğü, 1  çocuk gençlik ceza infaz müdürlüğü,1  açık ceza infaz müdürlüğü, 1  jandarma koruma tabur komutanlığı bulunduğunu söyledi. Akçadırcı, "Yaklaşık 10 bin 300 civarında hükümlü ve tutuklumuzun infazının yapıldığı, barınma, iaşe, sağlık ve güvenliğinin sağlandığı bu kampüs alanı içerisinde 1371 kurum personelimiz, 522 jandarma personelimiz, 30 da sağlık personelimiz bulunmaktadır" dedi.

'HÜKÜMLÜ, TUTUKLU VE PERSONELİMİZİN KİŞİSEL TEMASINI ASGARİ DÜZEYE DÜŞÜRDÜK'Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs  salgınına bazı tedbirler aldıklarını söyleyen Akçadırcı, şunları söyledi: "Öncelikle 473 bin metrekarelik bu alan içerisindeki bütün açık ve kapalı alanlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Bunu hem düzenli hem de periyodik olarak yapmaktayız. Öncelikle hükümlü ve tutuklularımızın kalmış oldukları odaların dezenfektasyonu periyodik olarak  yapılmakta. Diğer bütün alanlarımızın, ayrıca ring araçlarımızın, personel servis araçlarımızın da dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Odalarında kalmakta olan hükümlü ve tutuklularımız izolasyona tabi tutulmakta, zorunlu olmadıkça odalarında bir değişiklik yapılmamaktadır. Ayrıca farklı odalarda kalan hükümlü ve tutuklularımızın birbiriyle görüşmesine müsaade etmiyoruz. Zorunlu olmadıkça avukat görüşü de dahil ziyaretler ertelenmiş vaziyettedir. Bunun telafisi içinde 10 dakikalık haftalık telefon görüşmesini 20 dakikaya çıkardık. Telefon görüşmesinden sonra görüşmüş oldukları ankesörler düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Hükümlüler, tutuklular ve personelimizin kişisel temasını asgari düzeye düşürdük."

'DENETİMLİ SERBESTLİK FAALİYETLERİNİ TOPLU OLARAK ERTELEMİŞ BULUNMAKTAYIZ'Akçadırcı, "Denetimle serbestlik faaliyetlerini toplu olarak ertelemiş bulunmaktayız. Bir istisnası, tekstil atölyemizi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin ihtiyaçlarına binaen sağlık personelimiz, doktorlarımıza maske üretmek üzere faaliyete geçirdik" dedi.

ÜÇLÜ VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİLDİ1 Nisan tarihinden bu yana üçlü vardiya sistemine geçildiğini söyleyen Akçadırcı, "14 günlük periyotlar halinde cezaevi personelimiz farklı kurumlarda, yurtlarda ve evlerinde barındırılmak üzere hükümlülerle ve tutuklularla bulaş olmalarını engellemek için izolasyona tabi tutulmuştur" dedi.

15 ADET TERMAL KAMERA İLE CEZAEVİNE GİRENLERİ VÜCUT ISILARI ÖLÇÜLÜYORCezaevine giren personelin kurulan 15 adet termal kamerayla  vücut ısılarının ölçüldüğünü söyleyen Akçadırcı, "Buradan giren personelin ısı ölçümleri  normal değilse ateş ölçümleri yapılmakta, mutlak suretle hastanelere sevki yapılmaktadır" diye konuştu.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN SAĞLIK DOSYALARI OLUŞTURULDUCezaevine gelen tutuklu ve hükümlüler için sağlık dosyaları oluşturulduğunu söyleyen Akçadırcı, "Oluşturulan dosyaların yakın takibi yapılmakta, olumsuzluk oluşturmayan hükümlü ve tutuklularımız öncelikle 14 günlük karantina dediğimiz koğuşlarda müşahade altına alınmakta, burada da sağlık verileri takip edilmekte, bu verilerin olumsuz bir durumu olmadığı takdirde odalarına alınmaktadır. Olumsuzluk tespit edildiği anda da mutlak suretle hastaneye sevki yapılmaktadır" dedi.

KORONAVİRÜS TANISI KONAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ YOKCezaevinde sempton saptanmış, hastanelere sevk edilmiş hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmadığını söyleyen Akçadırcı, "Almış olduğumuz tüm tedbirler bunun engellenmesine yöneliktir" dedi.

CEZAEVİNE GELENLER ÖNCE 14 GÜNLÜK GEÇİCİ ODADA TUTULUYORPolis tarafından hakkında yakalama kararı bulunan veya cezaevine teslim edilmesi gereken kişileri önce oluşturdukları geçici odada tuttuklarını söyleyen Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan da, "Polis tarafından yakalama müzekkeri  olan veya buraya teslim edilmesi gereken hükümlülerin cezaevine ilk girişleri için bir karantina koğuşu oluşturduklarını belirterek, "İlk buraya alıyoruz. Burada sağlık kontrolleri, her türlü tespitleri yapıldıktan sora 14 günlük süre sonrasında normal yaşam alanlarına dağıtıyoruz" dedi.Cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy da personel için uygulanan üçlü vardiya sistemini anlattı. Aksoy, "Öncelikle üç guruptan birinci gurubumuz şu anda ceza infaz kurumunda faaliyet gösteriyorlar, 14 gün boyunca da içeriden dışarıya çıkmıyorlar. İkinci grubumuzun bir kısmı burada, açık cezaevi çalışanlarımızın alanı var burada, orada 14 günlerini bekliyorlar. 14 gün sonra çalışmaya gidecekler, birinci gurup kurum içerisinden çıkmış olacak. İçeriye alınan arkadaşlarla çalışan grubumuz Covid-19 testlerinden geçtiler. Pozitif olmadıkları tespit edildi. Üçüncü grubumuz elerinde izolasyon şartlarında duruyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------İhsan Kamil Akçadırca'nın açıklamasıPersonel girişinde termal kamera ile vücut ısısının alınması Personel girişinde ateş ölçülmesi, eldiven ve maske verilmesi Emrullah Turan'ın cezaevine kısa açıklamasıYemek kuyruğu ve masalarda yine sosyal mesafe kuralına uyulmasıÇalışan cezaevi personeli için oluşturulan yataklar ve izolasyon alanıKoğuş girişinde dönerli kapıda dezenfektasyon çalışmasıTutuklular ve hükümlülerin avukat ve aileleri ile görüştüğü koridorKapalı cezaevinin dış genel görüntüsü

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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