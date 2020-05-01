Maltepe Camii'nde cuma namazı kılındı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ankara'daki Maltepe Camii'nde kılındı.

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ankara'daki Maltepe Camii'nde kılındı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, temsilen kılınan cuma namazı, bu hafta çok az sayıda kişiyle Maltepe Camii'nde kılındı. Namazı, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan kıldırdı. Doğan, namaz öncesi, 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci' başlığıyla okuduğu hutbede, "Sorumluluk, insanın hayatına anlam katan, onu gayesiz yaşamaktan kurtaran en güzel haslettir. Sorumluluk bilinci, erdemli bir hayatın olmazsa olmazıdır. İnsan, sorumluluk bilinciyle hayatını ve çevresini güzelleştirir" dedi.

'SALGIN HASTALIKLA AĞIR İMTİHANDAYIZ'Daha sonra koronavirüs salgınına değinen İl Müftüsü Doğan, şunları söyledi:

"Gecesiyle gündüzüyle mübarek bir aydayız. Diğer taraftan salgın hastalıkla ağır bir imtihandayız. Zamanın değerini, hayatın anlamını, gençliğin önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes sıhhatin şükrünü idrak edelim. Bir virüsle hayatımızın değiştiği zor zamanda bu salgın hastalıktan korunmak için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Dünyada bir misafir olduğumuzu, şu fani hayatın ahirete hazırlık yurdu olduğunu unutmayalım. Taşıdığımız sorumluluğun meşakkatli ama kıymetli olduğunun idrakinde bir hayat sürelim. Dünyalık ne varsa, hepsine bir yolcu kadar değer verelim. Sorumluluk duygusunu kuşanmanın erdemiyle Müslüman olarak yaşamanın izzetiyle Allah'ın huzuruna varalım. Nihai hedefimizin Allah rızası olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmayalım. Her günümüzü, Rabbimizin rızasına uygun faydalı işlerle salih amellerle iyilik arzusu ve tefekkür sermayesi ile değerlendirip kurtuluşa erelim."

Kaynak: DHA