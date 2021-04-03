Maltepe Belediyesinden sosyal medyadaki kaza iddialarına ilişkin açıklama
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Maltepe Belediyesinden sosyal medyadaki kaza iddialarına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maltepe Belediyesinden sosyal medyadaki kaza iddialarına ilişkin açıklama

Maltepe Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan trafik kazasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Maltepe Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan trafik kazasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, "Basın ve Yayın Müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası, geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından Belediye Başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur. Ayrıca güvenlik güçlerince kaza yerine müdahale edilmiş olup herhangi bir alkol vb unsurun mevcut olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu noktada olaya taraf kişiler önce maddi hasarın karşılanmasını talep ettiği, akabinde personelimiz maddi hasarı karşıladığı halde daha sonra 'bize para teklif ediyorlar, biz kabul etmiyoruz' gibi bir söylemle olayı maksadının dışına taşımaları ve kişileri gerçek dışı ithamlarla hedef göstermeleri ciddi anlamda ahlaki bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Talihsiz bir şekilde meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyunu yanlış bilgilendiren, kurumumuzu karalamayı hedefleyen, gerçek dışı ithamlarla hedef gösteren tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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