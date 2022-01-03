Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Maltepe Belediyesi 2021 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 910 kişiye giysi yardımında bulundu.

Maltepe Belediyesi 2021 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 910 kişiye giysi yardımında bulundu.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılında giysi kumbaraları ve vatandaşların getirdikleri giysilerden topladıkları giysileri, İdealtepe'deki ikinci el kıyafet mağazasında 2 bin 910 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Bin 312 kişinin ikinci el kıyafet desteğinde bulunduğu mağaza, ihtiyaç sahiplerine haftanın 5 günü 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title