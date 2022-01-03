Maltepe Belediyesinden, 2021'de 2 bin 910 kişiye giysi yardımı

Maltepe Belediyesi 2021 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 910 kişiye giysi yardımında bulundu.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılında giysi kumbaraları ve vatandaşların getirdikleri giysilerden topladıkları giysileri, İdealtepe'deki ikinci el kıyafet mağazasında 2 bin 910 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Bin 312 kişinin ikinci el kıyafet desteğinde bulunduğu mağaza, ihtiyaç sahiplerine haftanın 5 günü 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - İSTANBUL