Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 4. gününde (2)
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor.
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor.
İlçede grevin etkileri, özellikle temizlik hizmetlerinde hissediliyor. Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçede çöpler toplanmıyor.
Maltepe Belediyesinin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöpler dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakıldığı için sokaklarda çöp yığınları oluşuyor. Dördüncü gününde devam grev nedeniyle, çöplerin bırakıldığı yerlerden çevreye kötü kokular yayılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz