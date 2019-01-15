Maltepe Belediyesince Pazarda Bez Çanta Dağıtıldı

Maltepe Belediyesince, ilçedeki pazar alanlarında vatandaşlara bez çantalar dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasanın ardından, Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla, ilçedeki pazar alanlarında vatandaşlara bez çantalar verildi.

Doğaya zararı yıllardır tartışılan naylon poşetler yerine bez çanta kullanılmasını teşvik eden bu çalışma vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulama tüm semt pazarlarında devam edecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göreve geldiğimizden beri, doğa dostu bir kent yaratma çabası içinde olduk. Bununla ilgili hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasayı destekliyoruz. Çalışmalarımızla, Maltepe sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımızı bez çanta kullanmaya teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA