Maltepe Belediyesi'nin 'Aile Sigortası' projesine ödül
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Maltepe Belediyesi'nin 'Aile Sigortası' projesine ödül

Maltepe Belediyesi'nin 'Aile Sigortası' projesine ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Maltepe Belediyesi, hayata geçirdiği Aile Sigortası projesi ile 'İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü'nü kazandı.

Maltepe Belediyesi, hayata geçirdiği Aile Sigortası projesi ile 'İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü'nü kazandı.

Edremit Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödül Töreni ile sona erdi. Maltepe Belediyesi, ilçedeki dar gelirli ailelere ekonomik destek sağlamak için hayata geçirdiği Aile Sigortası projesiyle festivalde 'İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülü'nü kazandı.

Ali Kılıç'tan teşekkür mesajı

Ödülü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına danışmanı Melih Morsünbül aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın teşekkür mesajını ileten Morsünbül'e, ödülü müzisyen Haluk Çetin verdi. Morsünbül, CHP'nin Aile Sigortası projesini Maltepe'de hayata geçirmekten mutlu olduklarını vurgularken, "100 kişilik bir saha ekibiyle kapı kapı dolaştık. Maltepe'de hanesinde geliri olmayan, evine düzenli ekmek girmeyen aileleri tespit ettik. 'Özgür kadın hanesini, kentini ve ülkesini de özgürleştirir' diyerek proje kapsamında çıkardığımız Halkkartları hanedeki kadınların adına çıkardık ve aylık 600 TL kadınların hesabına yatırıyoruz, onlar da temel ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Bizleri bu ödüle layık gören İkinci Yüzyıl Derneği'ne, ev sahibi Edremit Belediye Başkanımıza ve tüm emekçilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi'nin 'Aile Sigortası' projesine ödül
Maltepe Belediyesi'nin 'Aile Sigortası' projesine ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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