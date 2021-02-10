MALTEPE BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI
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MALTEPE BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI

10.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:06
MALTEPE BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası' Anadolu Yakası İstanbul Şubesi, Maltepe Belediyesi iştiraki iki şirkette çalışan işçiler adına yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınmadığını belirterek, belediye binasına grev kararı ilanı astı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası' Anadolu Yakası İstanbul Şubesi, Maltepe Belediyesi iştiraki iki şirkette çalışan işçiler adına yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınmadığını belirterek, belediye binasına grev kararı  ilanı astı.

Maltepe Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 400 işçiye hitaben konuşan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şubesi başkanı Yenigül Özen Dolgun, şunları söyledi: "Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube olarak Maltepe Belediyesi şirketi olan MATAŞ ve MATEV'de çalışan 1500 arkadaşımız adına başlatmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, ilk görüşmemizi işverenler adına Sosyal Demokratlar İşverenleri Sendikası SODEMSEN'de 16 Eylül'de ilk oturumumuza başladık.  5,5  aylık dönem içerisinde ne yazık ki zor güç bela 7 oturum yapabildik. Oturumun sonucunda ancak idari maddelerimizden 50'sin geçebildik. Bu süre zarfı içinde biz elimizden geldiğince iş barışı bozulmadan sürdürmeye devam ettik, devam da edeceğiz. Bizim için olmazsa olmaz disiplin maddesi hafta tatili, haftalık çalışma saati ve görev tanımlamaları ile ilgili maddeleri kapsamaktadır. Ne yazık ki işveren geçmişte olduğu gibi hiçbir şey vermemek ve bizleri sefalet ücretine razı etmek 5 ayın sonunda bizlere yüzde 50'lik bir teklifle masaya geldi."

Grev kararı ilanının asılması ve yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü-----------------Belediye binası önünde toplanan grup-Grubun slogan atması-Grubun saygı duruşunda durması-Grup adına basın açıklaması yapılması-Grubun havadan görüntüleri-Olay yerindeki polis ekipleri-Grubun dağılması

-Genel ve detay


- İstanbul
MALTEPE BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI
MALTEPE BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI
MALTEPE BELEDİYESİ'NE GREV KARARI ASILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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