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Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Maltepe Belediyesi yılbaşı nedeniyle mahalleleri dolaşarak 350 çocuğa forma hediye etti.

Maltepe Belediyesi yılbaşı nedeniyle mahalleleri dolaşarak 350 çocuğa forma hediye etti.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yılbaşı dolayısıyla 350 çocuğa forma dağıttı. Maltepe Belediyesi logosunun basılı olduğu formaları ve atkıları dağıtan ekipler, çocukları yeni yıl öncesi mutlu etti. Mahalleleri dolaşarak çocuklara ve velilerine Spor İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını da anlatan ekipler, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeni yıl mesajını da iletti. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

Maltepe Belediyesi'nden 350 çocuğa forma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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