Maltepe Belediyesi'nden 2 bin 155 fidan

Maltepe Belediyesi, Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'da başlayan, can ve mal kaybıyla sonuçlanan yangınlar sebebiyle TEMA Vakfı'nın başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek oldu.

Maltepe Belediyesi, Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'da başlayan, can ve mal kaybıyla sonuçlanan yangınlar sebebiyle TEMA Vakfı'nın başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek oldu. Başkan Kılıç, 2 bin 155 adet fidan bağışının belediye adına yapıldığını açıkladı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'da başlayıp ciğerlerimizi yakan, can ve mal kaybıyla sonuçlanan yangınlar sebebiyle başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek sundu. TEMA Vakfı'nca başlatılan kampanyaya 2 bin 155 fidanla katıldıklarını açıklayan Başkan Ali Kılıç, sosyal medya hesaplarından vakfın banka hesap numarasını da paylaşarak vatandaşlara kampanyaya katılmaları için çağrıda bulundu.

Kılıç, "Ciğerimizi yakan orman yangınları nedeniyle TEMA Vakfı'nın ağaçlandırma kampanyasına 2 bin 155 adet fidanla Maltepe Belediyesi olarak biz de katıldık. Hep birlikte, dayanışma ile yaşamı yeniden yeşertmek için siz de kampanyaya el verin" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı