Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi devam ediyor
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Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi devam ediyor

24.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:50
Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi devam ediyor

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlattığı grev sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlattığı grev sürüyor.

Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçilerin, buradaki bekleyişleri soğuk havaya rağmen devam ediyor.

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissediliyor. Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçenin bazı noktalarında çöpler toplanamıyor. Maltepe Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöplerin dolu olan konteynerlerinin yanlarına bırakıldığı ve birikmeye başladığı görülüyor.

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, greve tüm birimlerdeki işçilerin katıldıklarını söyledi.

Bina içerisinde çalışan arkadaşlarına müdürler ve başkan yardımcıları tarafından baskı uygulanarak, grev kırıcılığı yaptırılmak istendiğini savunan Dolgun, belediyenin sorunu çözmek yerine daha fazla büyütmek istediğini belirtti.

Dolgun, zabıta memurlarıyla beraber çöp toplatıldığını kaydederek, "O yüzden biz, bir an önce bir aklıselimin çıkıp bu işi, 1500 tane arkadaşımızın çoluğunu, çocuğunu, onların geleceğini düşünerek, insanların yıllardır düşük ücretle çalıştığı bu ortamda haklarının verilmesinden, daha fazla bu işi büyütmeden çözülmesinden yanayız. Zaten 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizde de bunun masada çözülmesi için elimizden geleni fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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