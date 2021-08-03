Maltepe Belediyesi ekipleri Marmaris'te yangınla savaşıyor
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Maltepe Belediyesi ekipleri Marmaris'te yangınla savaşıyor

Maltepe Belediyesi ekipleri Marmaris'te yangınla savaşıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye yaklaşık 1 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Maltepe Belediyesi ekipleri bir yandan bölgede devam eden yangınlara müdahale ederken bir yandan da vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

Türkiye, Ege ve Akdeniz bölgelerinde başlayan, özellikle Marmaris, Manavgat, Bodrum gibi ilçeleri etkileyen ve kontrol altına alınamayan yangınlarla günlerdir mücadele ediyor. Bu zorlu mücadelede Maltepe Belediyesi 7'si arama-kurtarma, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişilik bir personelle yangın yerine koştu. 1 ambulans, 1 arama-kurtarma aracı ve 1 keşif aracıyla Marmaris'teki orman yangınlarına müdahale eden ekipler, özellikler Hisarönü, Bayır ve Turunç mevkiindeki, İstanbul ve Marmara Bölgesi itfaiye ekipleriyle sürdürülen söndürme çalışmalarına destek verdi.

ÇADIR KURDULAR, YARALARI SARDILAR

Belediye ekipleri yangınla mücadelenin yanı sıra Bayır Köyü'nün yanmasının ardından bölgedeki vatandaşların konaklaması için çadır kurdu. Ayrıca ekiplerce, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına destek veren personel, vatandaş ve Azerbaycan askerlerinden rahatsızlananlar için de ambulans desteği verildi.

Belediye ekipleri, "Afet Koordinasyon Çalışmaları Protokolü" imzaladığı AKUT Vakfı ile birlikte yangına karşı kişisel koruyucu donanım malzemesi ve yanık ilaçları gibi pek çok malzemeyi Muğla'ya gönderdi.

Kaynak: Bültenler

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