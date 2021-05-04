Maltepe Belediyesi Atatürk Parkı'nı yeşillendiriyor
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Maltepe Belediyesi Atatürk Parkı'nı yeşillendiriyor

Maltepe Belediyesi Atatürk Parkı'nı yeşillendiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi, Çınar Mahallesi Atatürk Parkı'nda hayata geçirdiği dönüşüm projesi ile 906 metrekare olan yeşil alan miktarını 980 metrekareye çıkarıyor.

Proje tamamlandığında ise parktaki ağaç miktarı artarak 52'den 65'e yükselecek.

İlçe genelindeki park ve yeşil alan sayısını arttırmak için harekete geçen Maltepe Belediyesi, Çınar Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda da büyük bir dönüşüm projesi başlattı. Dönüşüm kapsamında 2.500 metrekare alan yeniden düzenlenerek sosyal yaşam alanları artırılacak. Yeşilin hakim olacağı park alanında vatandaşların rahat nefes alabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve yürüyüş yapabileceği yeni alanlar inşa edilecek. Çocuklar için oyun alanları da genişletilerek 200 metrekareye çıkarılacak. Dönüşüm kapsamında park alanı içine kurulacak olan büfe ise dikkat çekiyor. Kadın istihdamı konusunda önemli çalışmalara imza atan belediye, buradaki büfeyi de yine kadınlara emanet edecek. Büfeyi ilçedeki ihtiyaç sahibi kadınlar işletecek. Böylelikle ilçedeki kadınlar için iş kapısı da açılmış olacak.

ÇALIŞMA SIRASINDA AĞAÇLARA ZARAR VERİLMEDİ

Tam kapanma döneminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri projenin %40'nı tamamladı. Parkın tamamı bittiğinde ise eskiden 906 metrekare olan yeşil alan 980 metrekareye çıkarken 52 olan ağaç sayısı da 65'e yükselecek. 1280 adet çalı ve 24000 adet mevsimlik çiçeğin de parka kazandırılacağı çalışmalar kapsamında 40 metrekarelik de yeni havuz alanı yapılacak. Ekipler 2 haftadır devam eden çalışmalar sırasında herhangi bir ağaca zarar verilmediğini, hiçbir şekilde ağaç kesimi yapılmadığını vurgularken bazı ağaçların sağlıklarını korumak amacıyla gençleştirme budaması yapıldığını belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

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