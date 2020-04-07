Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3) - Haberler
Maltepe, Güncel

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)

Yaklaşık 10 bin 341 tutuklu ve hükümlü ile 2 bine yakın personelin bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırıldı.

07.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:55
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)

Yaklaşık 10 bin 341 tutuklu ve hükümlü ile 2 bine yakın personelin bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevi yerleşkesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Alınan tedbirlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yerleşke alanı içerisinde Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı ve Maltepe Devlet Hastanesi biriminin bulunduğunu ifade etti.

Akçadırcı, yaklaşık 10 bin 300 hükümlü ve tutuklunun kaldığı cezaevi yerleşkesinde barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik için bin 371 kurum çalışanı, 522 jandarma ve 30 sağlık personelinin bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına karşı Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının bazı tedbirler aldığını anlatan Akçadırcı, tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığını ifade etti.

Akçadırcı, bu kapsamda öncelikle 473 bin metrekarelik alan içindeki bütün açık ve kapalı alanların düzenli olarak dezenfekte edildiğini dile getirerek, periyodik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarda öncelikle hükümlü ve tutukluların kaldığı odaların dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi.

Akçadırcı, bunun dışındaki diğer bütün alanlar, ring araçları ve personel servis araçlarının da dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Haftalık telefon görüşmelerini 20 dakikaya çıkarttık"

Ziyaretçi kabulünün ve avukat görüşünün ertelendiğini anımsatan Akçadırcı, şöyle konuştu:

"Odalarında kalan hükümlü ve tutuklularımız izolasyona tabi tutulmakta, zorunda olmadıkça odalarında değişiklik yapılmamaktadır. Farklı odalarda kalan hükümlü ve tutuklularla görüşlerine de müsaade etmiyoruz. Zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabulü, avukat görüşü de üzere ertelenmiş vaziyette ama bunun telafisi için de 10 dakikalık haftalık telefon görüşlerini, 20 dakikaya çıkarttık."

Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların telefonla görüştükten sonra kullandıkları ankesörlü telefonların düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hükümlü, tutuklu ve personelimizin kişisel temasını asgari düzeye düşürdük. Bu kapsamda bütün personele maske ve eldiven kullanılmasını zorunlu hale getirdik. Bu tedbirlerimiz sadece Maltepe Kampüs alanımızda değil, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze bağlı Kartal, Ümraniye, Üsküdar Paşakapısı

Ceza İnfaz Kurumlarında da uygulanmaktadır."

Denetimli serbestlik faaliyetlerinin toplu olarak ertelendiğini de hatırlatan Akçadırcı, 1,5 ay önce İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak açılan tekstil atölyesinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretildiğini aktardı.

"1 Nisan'dan itibaren üçlü vardiya sistemine geçildi"

Akçadırcı, cezaevi personelinin 1 Nisan'dan itibaren üçlü vardiya sistemiyle görev yaptığını belirterek, "14 günlük periyotlar halinde cezaevi personelimiz farklı kurumlarda ve yurtlarda barınmak üzere izolasyona tabi tutulmuştur. Personelimiz hükümlülerle enfekte olmalarını engellemek için izolasyona tabi tutulmuşlardır." dedi.

Kuruma giren personelin 15 termal kamerayla vücut ısılarının ölçüldüğü, anormallik tespit edilmesi durumunda hastanelere sevk edildiklerini anlatan Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına kabulü sırasında klinik verileri ile sağlık dosyalarının oluşturulduğunu kaydetti.

Ceza infaz kurumu içerisindeki hastane ve doktorlar tarafından da bu kişilerin muayenesinin yapıldığını dile getiren Akçadırcı, oluşturulan dosyaların yakın takiplerinin yapıldığını ve olumsuzluk yaşanmayan hükümlü ve tutukluların 14 günlük karantina koğuşlarda müşahede altına alınıp burada da sağlık verilerini izlendiğini anlatarak, bu verilerde olumsuzluk olmadığı takdirde odalarına alındığının söyledi.

Hükümlü ve tutukluların ailelerine seslenen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların devlet güvencesi altında olduğunu dile getirerek, tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığını vurguladı.

Akçadırcı, bugüne kadar ceza infaz kurumlarında koronavirüs semptomlarına rastlanan hiçbir hükümlü ve tutuklu olmadığına dikkati çekti.

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalar

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin de bütün çalışmaları yaptıklarını ifade eden Akçadırcı, şunları kaydetti:

"Cezaevinden ne kadar hükümlünün tahliye edileceği veya izne ayrılacağına yönelik ön çalışmamızı yapmış vaziyetteyiz. Adliyemizde infaz büromuzdaki Cumhuriyet savcılarının sayısını arttırdık. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yasa kapsamında kalan hükümlülerin izne ve tahliyesine yönelik çalışmaları başlatacağız. Şehir dışına gidecek hükümlülerimizin izin seyahat belgelerini valilikle koordine bir şekilde hareketle tanzim ettiriyoruz."

Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy da ceza infaz kurumu personelinin fedakarca çalıştığını belirterek, sözlerini, "Personelimiz 3 grup halinde çalışıyor. Bir grubumuz şu anda 14 günlük çalışmalarını kurum içerisinde izolasyon şartlarında yürütüyor. İkinci grubumuz da valiliğimiz ve devletimizin belirlediği yurtlarda 14 günlük sürelerini bekliyorlar. Üçüncü grubumuz da evlerinde sıralarının gelmesini bekliyorlar." diye tamamladı.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Virüs tedavisinde bir ilk! Koronayı yenen doktor, bağışçı oldu Haberler
Virüs tedavisinde bir ilk! Koronayı yenen doktor, bağışçı oldu
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:23:57. #1.15#
title