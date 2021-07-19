MALTEP'DE FRENİ BOŞALAN KAMYONETİN KAZASI KAMERADA; 2 YARALI

Haber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHAMaltepe'de freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkarak 3 otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Maltepe'de freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkarak 3 otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Rampadan yukarı çıkarken freni boşalan kamyonet, aşağı doğru kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı. Kamyonet bu sırada çaptığı 3 otomobili sürükledi. Kazada ilk otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Umut Şakar, "Kamyonet buradan yukarıya çıkıyordu. Rampanın sonunda aracı stop ettirdi. Buraya kadar geldi. Sonra da buradaki araçlara vurdu. Otomobilin içerisinde 2 yaralı vardı. Zaten o araba olmasaydı, kamyonet caddeye kadar giderdi" şeklinde konuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı