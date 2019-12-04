Maltalı gazeteci Galizia suikasti: 'Cinayetin beyni iş insanı Yorgen Fenech'tir'

04.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:28

Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinde tetikçileri bulduğu sanılan ve işbirliği karşılığında aftan faydalanan Melvin Theuma mahkemede savunmasını yaptı. Theuma, Maltalı iş insanı Yorgen Fenech'in cinayetin beyni olduğunu, hükümetten diğer isimlerin de olaya karışmış olabileceğini belirtti.



Kendisi ile sadece Fenech'in bağlantıya girdiğini ifade eden Theuma, cinayet için 2017'de anlaşılan 150 bin euronun da iş insanı tarafından verildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle