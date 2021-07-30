Maltalı gazeteci Caruana Galizia suikastı soruşturmasında 'devletin sorumluluğuna' işaret edildi
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Maltalı gazeteci Caruana Galizia suikastı soruşturmasında 'devletin sorumluluğuna' işaret edildi

Maltalı gazeteci Caruana Galizia suikastı soruşturmasında 'devletin sorumluluğuna' işaret edildi
BBC - Haberler | Dünya

Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017'de bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, gazetecinin yaşamının risk altında olduğunu görüp gerekli önlemleri almadığı için ölümünden devlet sorumlu bulundu.

Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017'de bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, gazetecinin ölümünden devlet sorumlu bulundu.

Soruşturma raporunda, devletin, gazetecinin hayatının risk altında olduğunu görme ve gerekli önlemleri alma konusunda adım atmadığı ifade edildi.

Ülkedeki siyasetçiler ve iş insanlarının karıştıkları yolsuzlukları araştıran Caruana Galizia, Ekim 2017'de aracına yerleştirilen bir bomba sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturmada iktidarla bağlantılı bir işadamına cinayete yardakçılık suçlaması yöneltilmesi üzerine dönemin başbakanı Joseph , ancak yolsuzluk iddialarını reddetmişti.

53 yaşında ölen ve 30 yıllık gazeteci olan Galizia, blogunda, Maltalı siyasetçileri yolsuzluk olaylarına karışmakla suçluyordu.

Galizia'nın, zenginlerin ve bazı ülkelerin liderlerinin vergi cennetlerini kullandığını ifşa eden ile Başbakan Muscat arasındaki bağlantılara işaret eden iddiaları gündeme getirmesi, 2017'de Malta'da erken seçimleri tetiklemişti.

Galizia suikastı ülkede infiale neden oldu, büyük gösteriler düzenlendi. Ailesi, cinayetle ile ilgili bağımsız bir soruşturma açılmasını istedi.

Muscat istifa etmeden birkaç ay önce soruşturmaya onay vermişti.

Son iki yıl soruşturma kapsamında siyasetçiler, araştırmacılar ve gazetecileri içeren onlarca tanık dinlendi.

437 sayfalık raporda, devletin "en üst düzeyde yetkililerin yarattığı bir dokunulmazlık atmosferi oluşturduğu" ifade edildi.

Hükümet ile iş dünyasının büyük isimleri arasında "kanunsuz bir yakınlık"tan söz eden raporda, Malta'da gazetecilerin daha iyi korunmasını sağlayacak yasal düzenlemelere ilişkin tavsiyelere de yer verildi.

Caruana Galizia cinayetinde bugüne kadar az sayıda kişiye suçlama yöneltildi.

Cinayet suçlaması yöneltilen üç kişiden biri Şubat ayında suçunu kabul ederek 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Diğerlerinin ise yargılanma süreci başlamadı.

Cinayetle bağlantılı dördüncü kişi olarak Maltalı işadamı Yorgen Fenech'e cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi, ancak Fenech iddiaları reddetti.

Kasım 2019'da Malta'dan bir yat ile kaçmaya çalışan Fenech tutuklu ve yargılanmayı bekliyor.

Galizia suikastının ardından oğlu Paul, "mafya devletini" suçlayarak annesinin "hukukun üstünlüğü ile onu ihlal etmek isteyenler arasında durduğu için" öldürüldüğünü söyledi.

Gazetecinin ailesi, Perşembe günü bir açıklama yayımladı ve soruşturma raporundaki "Bulguların Malta'da hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine yol açmasını ümit ettiklerini" ifade etti.

BBC
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Maltalı gazeteci Caruana Galizia suikastı soruşturmasında 'devletin sorumluluğuna' işaret edildi - Haberler
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