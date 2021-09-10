Malta ve Libya, insan kaçakçılarıyla mücadele ve ticareti kolaylaştırma konusunda anlaştı

Malta ve Libya, insan kaçaklığıyla mücadele, ticareti kolaylaştırma ve iki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması konularında anlaşmaya vardı.

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesini ziyaret eden Libyalı mevkidaşı Abdulhamid Dibeybe ile başkent Valetta'daki başbakanlık binasında bir araya geldi.

Düzensiz göç, sağlık ve ekonomi başlıklarının öne çıktığı görüşmenin ardından Abela ve Dibeybe ortak basın toplantısı yaparak, iki ülke arasındaki ticaret ve iş olanaklarını kolaylaştırmak konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Abela, "Malta, Libya'da istikrar ve barışın hakim olmasını sağlamak için her şeyi yapmaya hazırdır ve bu durum sürdükçe kardeşler olarak ortak sorunlarımızı ele alabiliriz." dedi.

Malta'nın, Libya ile her zaman özel bir ilişkisi olduğunu dile getiren Abela, "Yıllar boyunca iki ülke sağlık ve enerji sektörlerinde iş birliği yaptı. Sınır kontrolü, göç ve organize suç konularında da birlikte çalışmaktayız. Burada, bu iş birliğini gelecek aylarda daha da güçlendirmeye kararlı olduğumu ifade edebilirim. Bu taahhüdün başında ticaretin kolaylaştırılması gelmektedir." ifadesini kullandı.

Abela, Malta'nın Libya'yı her zaman bir iş ortağı olarak gördüğünü ve bunu Brüksel'de Avrupa Birliğine ilettiğini de kaydetti.

Ev sahibi Başbakan, Malta'nın söz verdiği üzere Trablus'ta büyükelçiliğini açtığını ve vize başvurularını işleme almaya başladığını söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe de Libya ile Malta arasındaki ilişkilerin sadece coğrafi yakınlıktan değil, ortak bir tarihten geldiğini belirtti.

Dibeybe, iki ülkenin, çıkarlarını korumaya yönelik ulusal ve bölgesel güvenlik konularında iş birliği yapmayı planladığını da dile getirdi.

Ortak ikili yatırımlar hususunda da uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Dibeybe, Libya havaalanlarına yolculuğu başlatma ve olası doğrudan yabancı yatırımları kolaylaştırmaya yönelik ortak komitelerin kurulması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Abdulhamid Dibeybe, ayrıca iki ülke ulaştırma bakanlarının Malta ve Libya arasında sivil uçuşların başlaması için özel bir anlaşma imzaladığını kaydetti. İki ülke arasındaki uçuşlar, Libya'daki iç karışıklık sebebiyle 2014'ten beri yapılamıyordu.

Bu arada, Abela ve Dibeybe'nin toplantıları sırasında iki ülke adalet, içişleri ve savunma bakanlarının da eş zamanlı yaptıkları toplantılarda, kaçakçılık gibi iki ülkeyi etkileyen sorunlara çözüm için birlikte çalışma konusunda uzlaştıkları belirtildi.