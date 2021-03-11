Malta, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle kapanmaya gidiyor
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Malta, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle kapanmaya gidiyor

11.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:53
Malta, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle kapanmaya gidiyor

Malta Başbakanı Robert Abela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkede bir ay boyunca sürecek kapanmaya gidileceğini bildirdi.

Malta Başbakanı Robert Abela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkede bir ay boyunca sürecek kapanmaya gidileceğini bildirdi.

Ülkede son günlerde vaka sayılarının hızla yükselmesi sonrasında Abela, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla yeni sıkı tedbirleri açıkladı.

Başbakan Abela, "Bu tedbirlerin amacı, her şeyden önce sağlık hizmetleri ve hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmek, enfeksiyonun yayılmasını düşürmektir." dedi.

Abela, Malta'da ve tüm dünyada eşi görülmemiş bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, ihtiyaçlara göre önlemleri değiştirdiklerini dile getirdi.

Robert Abela, Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türünün, ülkelerindeki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ını oluşturduğunu ifade etti.

Başbakanla beraber basının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Chris Fearne de Kovid-19 vakalarındaki artışın, virüsün İngiliz varyantından kaynaklandığını doğruladı. Fearne, ülkelerinde henüz İngiliz varyantı dışında başka Kovid-19 türüne rastlanmadığını bildirdi.

Abela'nın açıkladığı ve 11 Nisan'a kadar geçerli olacak son tedbirlere göre; tüm okullar 15 Mart pazartesiden itibaren kapanacak, yarından itibaren ise otellerdeki restoran ve barlar kapanacak sadece oda servisi yapılabilecek, kuaför, güzellik merkezleri, giyim ile mobilya mağazaları, kuyumcular, çiçekçiler gibi elzem olmayan tüm mağazalar kapanacak, havuz, sinema, müze, tiyatro, düğünler yasaklanacak, Gozo Adası'na geçişler burada mülk sahibi olanlarla sınırlı olacak, tüm spor aktiviteleri durdurulacak, dışarıda 4'ten fazla kişinin toplanması yasak olacak, cenazeler dışında dini faaliyetlere izin verilmeyecek, acil olmayan ameliyatlar ertelenecek.

Bu arada, kapatılma talimatı kapsamında yer alan dükkan sahiplerine mali destek sağlanacağı belirtildi.

Adada bugün açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 510 yeni vaka tespit edilmiş, bu, salgın başından bu yana Malta'da kaydedilen en yüksek sayı olmuştu.

Nüfusu 500 bin civarında olan Malta'da salgının başladığı son bir yılda, 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 25 bin 357'ye ulaştı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı ise 105 bin 416 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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