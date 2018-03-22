Malta ile Hedef, 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Malta arasındaki ticari ilişkilerle ilgili, "Şu an Türkiye ve Malta'nın ticaret hacmi, yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak hedefimiz bunun en kısa zamanda 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Malta'nın başkenti Valletta'daki Türkiye-Malta Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Ekonomi, Yatırımlar ve Küçük İşletmeler Bakanı Christian Cardona ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zeybekci, toplantının çok verimli ve üretken geçtiğini belirtti.

Bu toplantının Türkiye ve Malta ilişkilerinin geliştirilmesi için çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu söyleyen Zeybekci, "Şu an Türkiye ve Malta'nın ticaret hacmi, yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak hedefimiz bunun en kısa zamanda 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması." diye konuştu.

Zeybekci, "Bugün, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ve Maltalı ortaklarımızla iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ilişkiyi geliştirmeye karar verdik. Bunun için gerekli ortamı ve özel sektördeki altyapıyı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Malta şirketlerinin üçüncü ülkeler için de fırsatlar oluşturduğuna dikkati çeken Zeybekci, bu fırsatların birlikte Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a da taşınabileceğini dile getirdi.

Zeybekci, bu minvalde iki ülkenin, 2. JETCO Toplantısı'nı mümkün olan en kısa sürede düzenleme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını anlatan Zeybekci, Malta'ya ilk günden beri Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklediği için teşekkür etti. Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi son dönemde hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için en önemli konu başlığını oluşturuyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafın da yararına olan bir proje. Bu konuda yanlış bir algı hakim. Bazıları Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye'nin faydasına olduğunu söylüyor. Ancak bu bakış açısı kesinlikle yanlış. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafın da kazancına ama daha çok da AB'nin yararına. AB, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle Türkiye'den daha çok şey kazanacak. Bu sebeple de tarımsal ürünler, hizmetler, kamu ihaleleri ve ticaret dahil olacak şekilde Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi son derece olumlu bir proje ve bu sayede Türkiye'nin AB'ye ekonomik bütünleşmesi sağlanmış olacak."

Zeybekci, toplantı çerçevesinde Malta'nın da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki desteğini gördüklerini bildirdi.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz"

Ekonomi, Yatırımlar ve Küçük İşletmeler Bakanı Cardona da Türkiye'nin iki ülke ilişkilerine yönelik devamlı desteği ve net inancı için teşekkür etti.

Kurulduğundan bu yana güçlü şekilde sürdürülen iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını aktaran Cardona, özellikle ikili ticaret ve turizm alanlarında ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerine dikkati çekti.

İki ülke arasında sürdürülen üst düzey ve düzenli ziyaretlerin de ilişkilerin, ticaretin ve yatırımların geliştirilmesine katkıda bulunduğunu anlatan Cardona, bugün imzaladıkları JETCO 1. Dönem Toplantısı mutabakat zaptının iki ülke arasındaki iş dünyası bağlantılarını derinleştireceğini ve çeşitli alanlarda üretken ortaklıkların kurulmasını teşvik edeceğini düşündüğünü belirtti.

İki ülkenin de coğrafi olarak kesişim noktalarında bulunduklarından bölge için iş merkezi potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Cardona, hem Malta hem de Türkiye'nin bölgesel marketlere açılan bir kapı görevi gördüğünü bildirdi. Cardona, bu sebeple, iki ülkenin ticaret hacmi ve yatırımları potansiyelin gerisinde bulunsa da Türkiye ve Malta'nın iş birliğini daha da geliştirebileceğini söyledi.

Cardona, "AB'nin stratejik bir ortağı olarak Türkiye'yle hem ikili hem de AB çerçevesinde yatırımları artırmanın son derece önemli olduğunun altını çizdik. Ayrıca özel sektörde çeşitli alanlarda ortak girişimleri artırma yönünde de isteğimiz bulunuyor. Son dönemde ticari ilişkilerimiz gelişme gösterdi. Birçok Türk şirketi burada geniş alanda faaliyet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin ulaşım, lojistik, balıkçılık, turizm, sağlık, denizcilik ve gemi inşaatı, su kaynakları, tarım, bilim, teknoloji, çevre ve şehir kalkınması gibi alanlarda iş birliği geliştirebileceğini vurgulayan Cardona, iki ülkenin, iş dünyası temsilcilerini birlikte fikir alışverişinde bulunarak, yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri, ortak proje ve girişimlerde bulunmaları yönünde teşvik ettiğini dile getirdi. Cardona, bu iş birliğinin vize ve bürokratik işlemlere de takılmamasını umduğunun altını çizdi.

Cardona, "Türkiye'nin AB'ye katılımına her zaman tam desteğimizi verdik. Bunu tekrar vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin bazı AB üyelerinin "agresif" çıkışlarının hatırlatılarak, Malta'nın bu konudaki tutumunun sorulması üzerine Cardona, şöyle konuştu:

"Biz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz. Sayın Bakanın da konuşmasında belirttiği gibi Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Avrupa Birliği'nin yararına olduğunu düşünüyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bölge olarak bizim çıkarımıza. Ayrıca kesinlikle gerekli olan güncellenme sürecinin ertelenmesine neden olan yapılan bazı agresif yorumların da seçimlerle bağlantılı siyasi gelişmeler olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu durum, Gümrük Birliği'nin vakitlice güncellenmesini engelledi. Ancak biz Gümrük Birliğinin mümkün olan en kısa zamanda güncellenmesini kesinlikle destekliyoruz."

Konuşmaların ardından Zeybekci ve Cardona, JETCO 1. Dönem Toplantısı mutabakat zaptını imzaladı.

Zeybekci, Bakanlık'ta toplantı öncesinde mevkidaşı Cardona ile görüştü.

Gün içerisinde Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela ile ikili görüşmede bulunacak Zeybekci, Türkiye-Malta Yuvarlak Masa Yatırımcı Toplantısı'na katılacak.