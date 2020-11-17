Malta - Faroe Adaları maçı ne zaman saat kaçta? Malta - Faroe Adaları hangi kanalda? Malta - Faroe Adaları şifresiz canlı izlenecek mi?

Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Malta - Faroe Adaları hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Malta - Faroe Adaları hangi kanalda? Malta - Faroe Adaları şifresiz canlı izlenecek mi? Malta - Faroe Adaları ne zaman, saat kaçta?