Malta - Faroe Adaları maçı ne zaman saat kaçta? Malta - Faroe Adaları hangi kanalda? Malta - Faroe Adaları şifresiz canlı izlenecek mi?
17.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:43
Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Malta - Faroe Adaları hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Malta - Faroe Adaları hangi kanalda? Malta - Faroe Adaları şifresiz canlı izlenecek mi? Malta - Faroe Adaları ne zaman, saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta Malta - Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Peki, Malta - Faroe Adaları ne zaman, saat kaçta? Malta - Faroe Adaları hangi kanalda, hakemi kim? Malta - Faroe Adaları şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
MALTA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Malta - Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi maçı 17 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.
MALTA - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Malta - Faroe Adaları maçı UEFA.tv, kanalından yayınlanacak.