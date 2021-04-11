Malta en az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 Euro'ya kadar para verecek

Malta hükümeti, korona virüs salgını nedeniyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ülkeye en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 Euro'ya kadar para verileceğini açıkladı.

Malta hükümeti, korona virüs salgını nedeniyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ülkeye en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 Euro'ya kadar para verileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çok sayıda ülkede devam eden seyahat kısıtlamaları sonucu dünya genelinde turizm sektörü durma noktasına geldi. Turizm sektörünün ulusal ekonominin yüzde 27'sini oluşturduğu Malta'da, salgın nedeniyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçiyi ülkeye çekmek için adaya en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 Euro'ya kadar para verileceği açıklandı. Malta hükümeti tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, söz konusu ödemeyi yerel otellerde rezervasyon yaptıran turistler alabilecek.

Beş yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren ziyaretçiler, Malta Turizm Otoritesi'nden 200 Euro alacak. Benzer şekilde, dört yıldızlı bir otel seçenlere 150 Euro, üç yıldızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 100 Euro ödenecek. Malta'nın küçük Gozo adasındaki otellerle yapılan rezervasyonlarda ise sübvansiyon yüzde 10 daha yüksek olacak.

Ülkenin Turizm Bakanı Clayton Bartolo, "Plan, uluslararası turizm yeniden başlarken Malta'daki otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyor" dedi.

Hükümet programa 3.5 milyon Euro bütçe ayırdı. Söz konusu plan kapsamında ülkeye 35 binden fazla turist gelmesi bekleniyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin verilerine göre, 2019'da 2.7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Malta'da, salgının başlangıcından bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 80 azaldı.

Vaka sayılarında düşüş var

Malta şu anda Avrupa Birliği'nde (AB) korona virüse karşı en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden biri konumunda. Yetişkinlerin toplam yüzde 42'sine aşının en az bir dozu yapılırken, ülkede son haftalarda Covid-19 vaka sayılarında düşüş yaşandığı da belirtiliyor. - MALTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı