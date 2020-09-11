Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
11.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:17
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Maltalı mevkidaşıyla Antalya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler öncelikli olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA