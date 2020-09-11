Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor
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Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor
11.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:17

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Maltalı mevkidaşıyla Antalya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler öncelikli olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

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