Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, 14 Temmuz tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye'nin Malta ve AB ile ilişkilerinin yanısıra, başta Libya olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA