Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Türkiye'ye geliyor
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Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Türkiye'ye geliyor

MALTA Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

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MALTA Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bartolo'nun yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Konuk bakanın sayın bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Malta ikili ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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