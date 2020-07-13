Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Türkiye'ye geliyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
13.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:11
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Maltalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Libya olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA