Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Türkiye'ye geliyor DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Maltalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Libya olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA