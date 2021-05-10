Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü
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Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Malta'nın başkenti Valetta'da görüştü.

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Malta'nın başkenti Valetta'da görüştü.

Malta Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bartolo, Malta'nın, Libya'nın barış ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bartolo, Malta'nın, Libya'da barış ve güvenliği sağlamaya yönelik Libya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görmeye açık olduğunu, bunun hem Akdeniz'in hem de Avrupa'nın barış ve güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.

Açıklamada, ayrıca iki bakanın sınır koruma ve yönetiminin sadece düzensiz göç için değil, Libya'nın ulusal güvenliği için öncelik olduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Bartolo ve Menguş'un görüşmesine daha sonra Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana'nın da katıldığı, iki ülke arasında ticaret ve yatırım kapılarını açmak amacıyla Malta ve Libya arasında uçuşların başlatılmasının üzerinde durulduğu belirtildi.

İki bakanın, Libya'da bulunan Malta şirketlerinin ticari faaliyetlerini artırma ve Malta ile Libya için karşılıklı fayda sağlayacak yeni yatırımları kolaylaştırma taahhütlerini de dile getirdikleri açıklamada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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