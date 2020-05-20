Malta'dan AB'nin İrini operasyonu kuvvet komutanına da veto sinyali
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Malta'dan AB'nin İrini operasyonu kuvvet komutanına da veto sinyali

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği askeri ve mali desteği daha önce geri çekme kararı alan Malta'nın, operasyonun kuvvet komutanlığına yapılacak atamayı da veto edeceği bildirildi.

Malta'dan AB'nin İrini operasyonu kuvvet komutanına da veto sinyali
20.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:16

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği askeri ve mali desteği daha önce geri çekme kararı alan Malta'nın, operasyonun kuvvet komutanlığına yapılacak atamayı da veto edeceği bildirildi.

"Maltatoday"in haberinde, halihazırda Malta açıklarındaki iki gezi teknesinde bekletilen 160 kadar düzensiz göçmene ilişkin AB'nin cuma gününe kadar herhangi bir yük paylaşımını kabul etmemesi durumunda, Malta'nın, İrini operasyonun kuvvet komutanı olarak atanacak İtalyan Tuğamiral Ettore Socci'yi veto edeceği belirtildi.

Haberde, Malta hükümetinin bir süredir Akdeniz'den kendilerine gelen göçmenlere yönelik AB'deki ortaklarından somut bir destek ve dayanışma gelmediğini savunduğu kaydedildi. Ayrıca, Malta'ya 2020'nin ilk çeyreğinde göçmen gelişlerinin yüzde 400 arttığı hatırlatıldı.

Bu arada, Times of Malta gazetesinde çıkan bir başka haberde de Malta'nın şu ana kadar iki birlik üyesi ülkeden, adadaki göçmenlerin dağıtımı konusunda talep aldığı belirtildi. Buna göre Portekiz, bu yıl Malta'ya getirilen 1222 göçmenden 6'sını almayı taahhüt etti. Fransa ise şu anda ada açıklarında bekletilen toplam 162 göçmenden 30'unu alabileceğini Malta'ya iletti.

Batı basınında Malta'ya yönelik haberler

Malta, göç konusunda beklediği dayanışmayı AB'deki ortaklarından görmediği gerekçesiyle İrini operasyonuna verdiği askeri ve mali desteği çekeceğini 8 Mayıs'ta resmen Avrupa Komisyonu'na bildirmişti.

Malta'nın bu çekilme kararı sonrasında, Batı basınının önemli yayın organlarında Malta ile ilgili arka arkaya çıkan haberler de dikkati çekmişti.

Çin'in, Malta'nın Brüksel'deki AB Daimi Temsilciliği üzerinden casusluk faaliyetinde bulunmasından, düzensiz göçmenlerin Libya ya da İtalya'ya gönderilmesine kadar pek çok iddia, önemli yayın organlarında yer almıştı.

İrini operasyonu

AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı. Bu operasyon, Libya'nın BM nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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