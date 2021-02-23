Malta'daki gazeteci Galizia suikastinde şüphelilerden biri suçunu kabul etti

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin davadaki üç şüpheliden biri olan Vince Muscat, bildiklerini anlatma karşılığında mahkeme ile iş birliği yaparak olaydaki suçunu itiraf etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin davadaki üç şüpheliden biri olan Vince Muscat, bildiklerini anlatma karşılığında mahkeme ile iş birliği yaparak olaydaki suçunu itiraf etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malta basınına yansıyan haberlere göre, 16 Ekim 2017'deki Galizia cinayetinin ardından aynı yıl aralık ayında cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan üç kişiden biri olan Muscat, yargı ile iş birliğine giderek, itirafçı oldu. Muscat, Galizia cinayetindeki rolüne dair verdiği ifadeler sonrasında mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına ve 42 bin 930 avro tutarındaki mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edildi.

2017'de Muscat ile beraber tutuklanan George ve Alfred Degiorgio ise mahkemede konuşmadı.

Muscat'ın ceza aldığı sırada polis de bir operasyon düzenleyerek, bombayı tedarik ettiklerinden şüphelenilen Adrian ve Robert Agius kardeşler ile ortakları Jamie Vella'yi gözaltına aldı.

Basında, söz konusu gözaltıların, Muscat'ın paylaştığı bilgilerin ardından geldiğine dikkat çekildi.

Galizia ailesinin, Vince Muscat'ın suçunu kabullenmesini, bu cinayette adaletin yerini bulmasına yönelik atılmış bir adım olarak gördüğü ifade edildi.

Malta Başbakanı Robert Abela da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta, adalete bir adım daha yaklaştı. Bugünkü hadiseler, ülke ve Caruana Galizia ailesi için bu karanlık bölüme dair gerçeği ortaya çıkarmaya yaklaştırdı." ifadelerini kullandı.

Daphne Caruana Galizia suikasti

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen uzaktan kontrol edilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin