Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı
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Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada ismi geçen ve dün istifasını sunan Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri’nin tutuklandığı bildirildi.

27.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:56
Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada ismi geçen ve dün istifasını sunan Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri tutuklandı.


Reuters, adli kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde Schembri'nin polis tarafından sorgulandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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