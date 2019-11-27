Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı
Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada ismi geçen ve dün istifasını sunan Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri’nin tutuklandığı bildirildi.
27.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:56
Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada ismi geçen ve dün istifasını sunan Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri tutuklandı.
Reuters, adli kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde Schembri'nin polis tarafından sorgulandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com