Malta'da ilk kez güneş enerjisi panellerinin yer alacağı yaya yolu yapımı çalışmalarına başlandı - Haberler
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Malta'da ilk kez güneş enerjisi panellerinin yer alacağı yaya yolu yapımı çalışmalarına başlandı

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Malta'da ilk kez güneş enerjisi panellerinin yer alacağı yaya yolu yapımı çalışmalarına başlandı

Malta'da ilk kez aydınlatma amacıyla güneş enerjisi panellerinin yerleştirileceği yaya yolunun inşasına başlandığı bildirildi.

Malta'da ilk kez aydınlatma amacıyla güneş enerjisi panellerinin yerleştirileceği yaya yolunun inşasına başlandığı bildirildi.

Malta Altyapı Ceo'su Fredrick Azzopari, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ada ülkesi Malta'nın Rabat kentinde, Gheriexem yolunda kaldırımlara güneş enerjisi panelleri yerleştirilmeye başlandığını duyurdu.

Yolu aydınlatmak için yerleştirilen güneş panellerinin, aydınlatmanın yaklaşık yüzde 40'ına güç sağlaması bekleniyor ve ayrıca panellerin atmosferden 21 ton karbondioksit azaltılması hedefleniyor.

Uygulamanın, Ada'nın diğer bölgelerinde de faaliyete geçmesi için ön ayak olabileceği belirtilerek 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi yüzde 11,5'e çıkarılması bekleniyor.

Bunun yanı sıra panellerin yanında yer alacak dijital ekran ile yolun ürettiği enerji miktarı ve karbondioksit emisyon tasarrufları hakkında güncellemelere ilişkin bilgilerin yer alacağı belirtildi.

Yetkililer, çalışmayı benzer projelerin önünü açacak pilot bir proje olarak görüyor.

Malta, AB hedeflerine ulaşmak için 2020'de Estonya'dan 2 milyon avro değerinde yenilenebilir enerji kredisi satın aldı.

Malta Merkez Bankası tarafından derlenen bir rapora göre, ülke daha önce Bulgaristan ile 2013-2020 yıllarını kapsayan 1,4 milyon avro değerinde 7 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malta'da ilk kez güneş enerjisi panellerinin yer alacağı yaya yolu yapımı çalışmalarına başlandı - Haberler
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