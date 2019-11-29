Malta'da gazeteci suikasti şüphelisi iş adamının af talebine veto

29.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:36

Malta Başbakanı Joseph Muscat, araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturması şüphelilerinden iş adamı Yorgen Fenech'in af talebini, Bakanlar Kurulu olarak kabul etmediklerini söyledi.



Galizia cinayetine ilişkin 14 Kasım'da "aracı" olan bir taksi şoförünün af karşılığı verdiği ifadelerle yeniden hız kazanan soruşturma ve bu bağlamdaki gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor.



Başbakan Muscat, dün akşam olağanüstü topladığı ve 6 saat süren Bakanlar Kurulu'nun ardından bu sabah başbakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulu'nda Galizia cinayeti soruşturmasında adı şüpheliler arasında geçen iş adamı Yorgen Fenech'in vereceği bilgiler karşısında yaptığı af talebinin görüşüldüğünü belirten Muscat, "Kararı kabinedeki arkadaşlarıma bıraktım. Kabine olarak af çıkarmak için geçerli bir sebep görmüyoruz." ifadesini kullandı.

Muscat, şüpheli iş adamı Fenech tarafından suikastin planlayıcısı olarak suçlanan ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak sorgulanan eski özel kalem müdürü Keith Schembri'yi koruduğu ve Schembri ile olan dostluğunun soruşturmaya gölge düşürdüğü iddialarını da yalanladı.



Başbakan Muscat, yoğun baskılara rağmen bu soruşturma aydınlatılıp, Caruana Galizia ailesi için adalet sağlanıncaya dek görevinde kalacağını kaydetti.



Daphne Caruana Galizia'nın oğlu Matthew Galizia ise yaşananları skandal olarak nitelendirerek, hükümeti, annesinin cinayetini örtbas etmeye çalışmakla itham etti.

Devletin zirvesi dış ziyaretleri iptal etti



Bu arada, Galizia suikasti soruşturmasının yarattığı siyasi deprem sonrası Başbakan Muscat'ın gelecek hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek iklim zirvesine ülkesindeki gelişmeler nedeniyle katılamayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı George Vella'nın da aynı gerekçeyle Londra ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.

Daphne Caruana Galizia suikastı



Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.



Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.



Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.



Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım'da cumhurbaşkanlığı affını almıştı.



Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.



Fenech, sorgusunda Schembri'yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA