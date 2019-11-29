Malta'da gazeteci suikasti ile suçlanan başbakanlık özel kalem müdürü serbest bırakıldı

29.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:41

Malta'da 2 yıl önce suikaste kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia hakkındaki soruşturmada gözaltına alınan eski Başbakan Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, sorgusunun ardından dün gece saatlerinde serbest bırakıldı.



Malta Emniyeti, Schembri'nin sorgusunun tamamlandığını bu nedenle bırakıldığını açıkladı. Sivil toplum örgütleri ise bu kararı "anlaşılmaz" olarak tanımlayarak, başbakanlık önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle