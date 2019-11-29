Malta'da gazeteci Galizia cinayetiyle bağlantılı hükümet krizinde istifa sırası başbakanda mı?
Malta'da yolsuzluk iddiaları üzerine çalışan gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken hükümette yaşanan istifa dalgası sonrası Başbakan Joseph Muscat'ın da görevden çekilmeyi planladığı iddia edildi.
Malta'da yolsuzluk iddiaları üzerine çalışan gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken hükümette yaşanan istifa dalgası sonrası Başbakan Joseph Muscat'ın da görevden çekilmeyi planladığı iddia edildi.
Malta ulusal gazetesi the Times of Malta'nın cuma günkü haberine göre yakınlarına istifa etmeyi planladığını söyleyen Muscat'ın sözcüsü iddialara ilişkin açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle