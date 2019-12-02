Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi büyüyor: Başbakan Joseph Muscat istifasını açıkladı

02.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:58

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı.



Galizia cinayetine ilişkin soruşturma nedeniyle üzerindeki baskı ve protesto gösterileriyle istifaya çağrılan Başbakan Muscat, Malta televizyonundan yayınlanan bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle