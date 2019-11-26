Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti

26.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:24

Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, bugün iki bakan ve başbakanlık müsteşarı istifa etti.



Başbakan Joseph Muscat, cinayetle ilgili geçen hafta gözaltına alınan işadamı Yorgen Fenech ile bağlantıları olduğu iddia edilen Başbakanlık Sözcüsü Keith Schembri'nin istifa ettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle