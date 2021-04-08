Malta Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cutajar'dan KAYSO'ya ziyaret
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Malta Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cutajar'dan KAYSO'ya ziyaret

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Malta Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cutajar'dan KAYSO'ya ziyaret

Malta Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Malta Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cutajar'ı makamında ağırlayan Büyüksimitci, Malta ile diplomatik ilişkilerin 1967 yılına dayandığını, bu ilişkilerin son yıllarda giderek arttığını, bunun da kendilerini hem ekonomik hem de ticari anlamda memnun ettiğini belirtti.

Kayseri ile Malta Cumhuriyeti arasındaki dış ticaret verilerini değerlendiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"2020 yılında odamız üyesi 16 firma tarafından Malta'ya 2,5 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. İhracat kalemlerimizin ilk üç sırasında mobilya, elektrikli ev aletleri ve demir-çelikten mamul eşyalar var. Bunun yanı sıra çok az miktarda ithalatımız var. Pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte bu rakamları çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. İnşallah son dönemde iki ülke arasındaki artan ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler, ticaret hacmimizin daha da artmasına vesile olacaktır."

Büyükelçi Theresa Cutajar ise Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediğini aktardı.

Büyükelçi Cutajar, özellikle yapay zeka, bilişim ve enerji sektörlerinde işbirliğine açık olduğunu belirterek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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