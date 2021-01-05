Malta Cumhurbaşkanı Vella, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Malta Cumhurbaşkanı Vella, Kovid-19 aşısı yaptırdı

05.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:00
Malta Cumhurbaşkanı Vella, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan yaptırdı.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Vella, aşı olmadan önce yaptığı açıklamada, halka aşı ile ilgili korkutucu senaryolara kulak asmama ve aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda kendisi de tıp doktoru olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Vella, "Aşı konusunda yanlış bilgi yayanların bunu sadece insanları korkutmak için yaptığına eminim. Doğru olmayan şeylere dayanan gerekçelerle bizi kurtarabilecek tek şeyi reddetmek aptalca olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vella, Kovid-19 aşısını, Malta Sağlık Bakanlığının Facebook hesabındaki canlı yayında yaptırdı. Vella'nın ikinci doz aşıyı da üç hafta içinde yaptıracağı bildirildi.

Malta'da aşılama programı, sağlık çalışanları, 85 yaş üzeri ve yaşlı bakımevlerinde yaşayanları öncelerken Cumhurbaşkanı Vella'nın da hem yaşı hem mesleği hem de devlette üstlendiği rol itibariyle erken aşılananlardan olduğu belirtildi.

Malta'ya aralık sonunda ilk aşamada 10 bin doz Pfizer/Biontech aşısı teslim edildi. Bu sayının ilerleyen aylarda 600 bin dozu bulacağı açıklanmıştı.

Bu arada, salgının ikinci dalgasını sert şekilde geçiren Malta'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 4 daha artarak, 226'ya yükseldi. Adada son günlerin en yüksek yeni vaka sayısına bugün ulaşıldı ve son 24 saatte 158 vaka kaydedildi.

Halihazırda 1702 Kovid-19 hastasının bulunduğu Malta'da, salgının görülmeye başladığı marttan beri toplam 13 bin 388 vaka görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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