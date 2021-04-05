Malta Başbakanı Robert Abela, Libya'da temaslarda bulundu
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Malta Başbakanı Robert Abela, Libya'da temaslarda bulundu

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Malta Başbakanı Robert Abela, Libya'da temaslarda bulundu

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Malta Başbakanı Robert Abela, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Malta Başbakanı Robert Abela, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakan Dibeybe, mevkidaşı Abela'yı başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı.

İki ülke liderinin düzenlediği ortak basın toplantısında, Malta Başbakanı Abela, "Libya bizim müttefikimiz ve Trablus'taki büyükelçiliğimizi yeniden açmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Başbakan Dibeybe ise Malta Başbakanı ile Libya vatandaşlarına vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Dibeybe, Malta'da ikamet eden Libyalılara yönelik hizmetlerin kolaylaştırılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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