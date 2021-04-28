Malta aşılamada yüzde 50'ye ulaştı
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Malta aşılamada yüzde 50'ye ulaştı

Malta aşılamada yüzde 50'ye ulaştı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bugün itibariyle yetişkin nüfusun %50'sinden fazlası en az bir doz aşı ile aşılanmış durumda.

Bugün itibariyle yetişkin nüfusun %50'sinden fazlası en az bir doz aşı ile aşılanmış durumda. 25 Nisan 2021 Pazar günü 100.686 adet ikinci doz uygulanarak her 5 kişiden 1'inin ikinci doz aşısı da tamamlanmış oldu.

Dahası, Malta şu anda çeşitli grupların aşıyı almasını sağlayan aşamalı bir yaklaşımı izleyerek genel nüfus yaş aralığına uygun aşılanma sağlayan ilk ülke oldu. Bu yaklaşımla yaşlara göre, COVID-19 aşısı almak için kaydolan 40+ ve 50+ yaşlarındaki kişilerden, 85 yaş üzeri olanların %93'ü, 80 yaş üzeri olanların %89'u, 70 yaş üzeri olanların %90'ı ve 60 yaş üzeri olanların da %85'i aşılanmış durumda.

Malta Turizm Otoritesi'nin CEO'su Johann Buttigieg konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle söyledi:

"Malta Başbakanı Robert Abela'nın yakın tarihli bir basın toplantısında yaptığı açıklamadaki gibi, tüm süreç 1 Haziran 2021'den itibaren Malta'nın ziyaretçilerini kabul etmeye başlama hedefine uygun ilerlendiğini doğruluyor. Malta Turizm Otoritesi, Turizm İyileştirme Planı'nın bir parçası olarak, herkesin güvenli, sağlıklı ve çok ihtiyaç duyulan bir yaz tatilinin tadını çıkarabilmesini sağlamak için turistleri, otelleri ve aynı şekilde tur operatörlerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli programlar başlatıyor."

Kaynak: Hürriyet

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