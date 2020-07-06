Malta açıklarında bekletilen göçmenler, Avrupa ülkelerine dağıtılacak
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Malta açıklarında bekletilen göçmenler, Avrupa ülkelerine dağıtılacak

Malta, ada açıklarında bekletilen 284 göçmenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yeniden yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Malta açıklarında bekletilen göçmenler, Avrupa ülkelerine dağıtılacak
06.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:51

Malta, ada açıklarında bekletilen 284 göçmenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yeniden yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Malta hükümetinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresinde limanlarını kapatan ve bu nedenle düzensiz göç yoluyla gelip turistik gezinti teknelerinde bekletilen 284 göçmenin, Avrupa Komisyonunun koordinasyonunda, AB ülkeleri arasında dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, hangi ülkelerin bu göçmenleri almaya yeşil ışık yaktığı hakkında bilgi verilmedi.

İlk aşamada 204 göçmenin yeniden dağıtım sürecinin başlatıldığı, 80 göçmenin dağıtımına yönelik ise Avrupa Komisyonu gözetiminde üye ülkeler arasında siyasi taahhüt bulunduğu kaydedildi.

Hükümetin, "güvenli" olarak değerlendirilen ülkelerden gelen sığınma başvurularını değerlendirme sürecini de hızlandırdığı vurgulanan açıklamada, "sığınma" statüsü alamayanların menşe ülkelere geri gönderileceği ifade edildi.

Bütün göçmenlerin test sonuçları negatif çıktı

Malta hükümeti, düzensiz göçmenlerin gezi teknelerinde tutulması, güvenliklerinin sağlanması ve kumanyalara kadar bu operasyonun toplam maliyetinin 1,7 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.

Teknelerde tutulan göçmenlerin, Kovid-19 testlerinden de geçirildiği ve bütün göçmenlerin test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Malta, nisan ve mayısta Kovid-19 salgını gerekçesiyle limanlarını kapatmıştı.

Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan ve bu sırada kurtarılan 400'ü aşkın düzensiz göçmen, karaya çıkartılmayıp gezinti teknelerine nakledilmiş ve günlerce burada bekletilmişti.

Kaynak: AA

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