Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı
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Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

Malta Silahlı Kuvvetleri (AFM), Malta açıklarında 106 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

18.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:17
Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

Malta Silahlı Kuvvetleri (AFM), Malta açıklarında 106 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.


Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Malta açıklarında göçmen teknesindeki 106 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma operasyonunun tüm gece sürdüğü ve göçmenlerin sabah saatlerinde kıyıya getirildiği ifade edildi. Göçmenlerin yardım çağrısı sonrası operasyonun gerçekleştirildiği ve kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. - VALLETTA

Kaynak: İHA
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