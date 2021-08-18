Malmö - Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö - Ludogorets Donetsk maçı şifresiz mi? Malmö - Ludogorets maçı hakemi kim?

Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Malmö - Ludogorets bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Malmö - Ludogorets maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.