Malmö Ff - Sarpsborg 08 : 1-1

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren maçta Malmö ile Sarpsborg, İsveç'te karşı karşıya geldi. İki kuzey takımının mücadelesinden kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Sarpsborg, 63. dakikada Mortensen'in golüyle öne geçerken Malmö, 67'de Antonsson ile skoru eşitledi ve maç 1-1 eşitlikle bitti.

Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükselirken Sarpsborg averajla 2, Malmö ise 3. sırada yer aldı. Grupta Genk'in 7, Beşiktaş'ın 4 puanı bulunuyor.

Grubun 5. haftasında Malmö, sahasında Genk'i konuk edecek. Sarpsborg ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.