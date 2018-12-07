Malmö Başkanı Hakan Jeppsson Hayatını Kaybetti
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö'de Başkan Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki rakiplerinden Malmö'nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson'ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi.
TAKIMIN BAŞINDA 5 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ
İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenleyecek. Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Malmö'yü ağırlayacak.
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