Malları dökülen esnafın imdadına vatandaşlar koştu
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Malları dökülen esnafın imdadına vatandaşlar koştu

Zonguldak'ta sosyete pazarından tezgahını toplayarak yola çıkan esnafın aracının kapağı açılınca mallar yola döküldü.

Malları dökülen esnafın imdadına vatandaşlar koştu
01.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:43

Zonguldak'ta sosyete pazarından tezgahını toplayarak yola çıkan esnafın aracının kapağı açılınca mallar yola döküldü.

Acılık mevkinde sosyete pazarında tezgahını toplayarak yola çıkan esnafın aracının kapağının açılması nedeniyle malları yola saçıldı. Malların yola dökülmesiyle birlikte trafik kitlendi. Ardından çevredeki esnaflar yola dökülen malları toplanmasına yardım ederek yerden topladı. Malların toparlanmasıyla birlikte trafik akışına devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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