Malkoca'da Hayvan İçme Suyu Göleti Temizlendi
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Malkoca'da Hayvan İçme Suyu Göleti Temizlendi

Malkoca'da Hayvan İçme Suyu Göleti Temizlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesine bağlı Malkoca Mahallesi'nde Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin hizmetine sundu.

İl genelinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin ekonomik girdilerinin artması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın geçim kaynağı olduğu mahallelerde hayvan içme suyu göleti yapım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Buna yönelik olarak, Gördes ilçesine bağlı Malkoca Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletinde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeniyle su tutma kapasitesinin azaldığı gölette yapılan etüt çalışmaları sonucunda temizlik ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler sonucunda oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışmaları tamamlandığını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta , "Hayvan içme suyu göletleri çalışmamız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Sadece küçük ve büyükbaş hayvan değil, yaban hayvanları da su ihtiyaçlarını yapılan bu göletlerden karşılamaktadır. Bütün ilçelerimizde yeni gölet yapımı, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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