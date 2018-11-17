Malkaralı Çiftçiye Küçükbaş Desteği Sağlandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında temin edilen 95 koç, hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında temin edilen koçların çiftçilere dağıtımı törenle yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın gelişmesi içi bakanlığın hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Proje ile et ve süt veriminin arttırılmasının hedeflendiği aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız ciddi bir proje geliştirmiş ve uygulamaya koymuş. Et, süt ve yavruda verimliliği arttırmayı planlıyoruz. Verimlilik bugünün dünyasında çok önemli. Hayvan besliyoruz 7-8 kilo süt alıyoruz. Bazılarının geliştirdiği ırk 28 kilo süt veriyor, verimlilik budur. Projeye destek veren herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun."

TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Erhan Karahan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca'nın da katıldığı törende, maliyetinin yüzde 60'ı hibe destek olarak karşılanan 95 koç, hak sahibi çiftçilere teslim edildi.